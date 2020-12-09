مال وأعمال

أعلنت شركة ميزان القابضة عن توقيعها اتفاقية توزيع حصرية لمدة 3 سنوات مع «كابري سَن»، العلامة التجارية الألمانية متخصّصة بتصنيع العصير الشهير بعبواتِه الجذّابة.

وبموجب الاتفاقية، سوف تتولى مجموعة «يونيترا ميتس»، وهي شركة تابعة لمجموعة ميزان القابضة، مهام التسويق والبيع والتخزين والتوزيع لمحفظة منتجات «كابري سَن» عبر قنوات البيع بالتجزئة وشبكة التوزيع الواسعة لشركة ميزان في الإمارات العربية المتحدة.

هذا وتشمل محفظة منتجات العلامة التجارية «كابري سَن» عصيرات بالعبوات الأصلية (متوفر بنكهات الفراولة، والبرتقال، والمانجو والفواكه المشكلة) وعصير فروت كراش بدون سكر مضاف (متوفر بنكهات البرتقال، والمانجو والفواكه المشكلة). وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ميزان القابضة، محمد جاسم محمد الوزان: «إنّ انضمام العلامة التجارية «كابري سَن» إلى محفظة المشروبات لميزان هو إضافة ممتازة. ومن خلال العلاقات الواسعة التي تتمتّع بها ميزان مع كل من مراكز البيع الخاصة والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية وكبار بائعي التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، فإننا في وضع جيد يساعدنا على إضافة هذه العلامة التجارية إلى شبكة المبيعات والتوزيع الخاصة بنا، متطلّعين إلى المساهمة في انتشار منتجاتها ورؤيتها في كل منزل».

