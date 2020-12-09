الأسهم الصغيرة تنقذ البورصة من السقوط

مال وأعمال

حقق السوق الرئيس اعلى تداول في البورصة منذ 3 اشهر بعد ان تجاوزت تداولاته نحو 20 مليون دينار ما اسهم في تقليص حجم خسائر البورصة وتخفيف من حجم المضاربات التي سيطرت على جلسة الامس.

وقال محللون ان التداولات تركزت على الاسهم الصغيرة والمتوسطة مقابل تراجع الطلب على الاسهم القيادية والتابعة لمؤشر «مورغن ستانلي» وذلك مع عودة النفس المضاربي للسوق وسعي المضاربين من الاستفادة من القيم السعرية الحالية للاسهم الصغيرة والتي بلغت مستويات جيدة للشراء.

ويرى محللون أن أداء البورصة حافظ على وتيرة مستقرة بعد الترقية والانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي «MSCI» للأسواق الناشئة في أواخر الشهر الماضي، لافتين إلى أن القيمة السوقية للبورصة الكويتية ارتفعت بما يزيد عن 500 مليون دينار بعد جلسة الترقية، حيث تركزت التداولات بعد الترقية على الأسهم الـ21 المنضمة إلى المؤشر، خاصة الأسهم السبعة المدرجة في السوق الأول، والتي استحوذت على نحو 75 في المئة من قيمة السيولة اليومية للجلسات.

وحققت القيمة السوقية للبورصة تراجعاً بنحو 0.14 في المئة وبقيمة 47 مليون دينار من 32.355 مليار دينار في جلسة الاثنين، إلى 32.308 مليار دينار في جلسة أمس، كما تراجعت القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 98 مليون دينار وبنسبة 0.4 في المئة من 24.03 مليار دينار إلى 23.932 مليار دينار، في المقابل زادت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 51 مليون دينار لتستقر عند مستوى 8.375 مليارات دينار.

وقد تراجع المؤشر العام بنسبة 0.14 في المئة، وبنحو 8.1 نقاط لينخفض من 5566.37 نقطة إلى 5558.2 نقطة، كما هبط مؤشر السوق الأول بمعدل 0.4 في المئة وبنحو 25 نقطة لينخفض من 6138.9 نقطة إلى 6113.92 نقطة.

في المقابل سجل المؤشر الرئيس نمواً بنحو 0.6 في المئة وبنحو 26.9 نقطة ليرتفع من 4432.3 نقطة إلى 4459.2 نقطة، كما زاد المؤشر الرئيس 50 بـ39.2 نقطة وبنسبة 0.86 في المئة ليرتفع من 4545.3 نقطة إلى 4584.6 نقطة.

وحققت السيولة ارتفاعاً كبيراً بنحو 33.3 في المئة لتصل إلى 47.96 مليون دينار مقابل 35.9 مليون دينار في جلسة الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول بواقع 131.3 في المئة لتصل إلى 369.1 مليون سهم مقابل 159.6 مليون سهم. وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 3.50 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى يتصدرها المنافع بانخفاض نسبته 2.47 في المئة. وجاء سهم «بريق» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو كبير نسبته 85.82 في المئة، وذلك عقب عودة السهم للتداول اليوم بعد إيقاف استمر لقرابة الشهر.

