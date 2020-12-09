الفاضل كرَّم فريق قضية الـ «إيثيلين جلايكول»

مال وأعمال

كرم وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل أعضاء فريق متابعة (قضية الإغراق) المرفوعة من قبل هيئة التحقيق بوزارة التجارة والصناعة الهندية والتي انتهت بإغلاق ملفها من الجانب الهندي دون تأثير على صادرات البلاد من (ألمونو إيثيلين جلايكول) الذي تنتجه شركة (إيكويت) للبتروكيماويات.

وقالت (النفط) في بيان إنه تم تشكيل هذا الفريق في فبراير 2020 بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة هذه القضية.

وأوضحت أن الفريق المعني الذي ترأسه الوزير الفاضل ضم في عضويته نخبة من المختصين من وزارتي (الخارجية) و(النفط) ومؤسسة البترول والهيئة العامة للصناعة وشركتي (صناعة الكيماويات البترولية) و(إيكويت) وإدارةالفتوى والتشريع.

وأفادت بأن إغلاق هذا الملف تم في شهر نوفمبر الماضي وجاء نتيجة الجهود الحثيثة والتنسيق غير المحدود والتعاون المشترك ما بين مختلف الجهات والذي استهدف بلوغ الأهداف المتفق عليها وهي حماية حقوق ومصالح الكويت عالميا.

