«العدل» نظَّمت 13 مزاداً عقارياً بقيمة 15.2 مليون دينار

مال وأعمال

أعلنت وزارة العدل أنها أقامت 13 مزاداً عقارياً خلال شهر نوفمبر الماضي. وقالت الوزارة إن معظم العقارات المعروضة في تلك المزادات كانت عقارات سكنية، إضافة إلى عقارات تجارية واستثمارية، في حين تم تأجيل بيع العديد من العقارات نظراً إلى إجراءات قانونية. وتم خلال نوفمبر الماضي بيع نحو 20 عقاراً سكنياً وتجارياً، إضافة إلى 4 عقارات استثمارية، بقيمة إجمالية بلغت 15.16 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 1.32 مليون، بنسبة 9.5% عن السعر الابتدائي لتلك العقارات والبالغ 13.83 مليون دينار. وشهدت أسعار العقارات السكنية المبيعة ارتفاعاً تراوحت نسبته ما بين 3% و55% ولاقت معظم المزادات إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في تملك العقارات، ومنافسة على بعض العقارات المميزة. ومن أبرز العقارات المبيعة بيع عقار تجاري بقيمة 3.91 ملايين دينار، يقع في منطقة جليب الشيوخ، إضافة إلى بيع بناية بقيمة 1.17 مليون دينار في منطقة حولي. كانت «العدل» أقامت في شهر أكتوبر الماضي 6 مزادات عقارية، وتم بيع 11 عقاراً وقطعة أرض سكنية إضافة إلى مزرعة، بقيمة إجمالية بلغت 4.73 ملايين دينار، وبلغت القيمة الابتدائية للعقارات المبيعة، 3.66 ملايين دينار، أي تم بيع العقارات بزيادة قدرها 1.07 مليون دينار، بنسبة 29.3% عن السعر الابتدائي.