6 شروط للمدربين وللبرامج التدريبية

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور قرار بشأن الدورات التدريبية للجهات الخاضعة لرقابتها تنفيذا لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن القرار الذي حمل الرقم (188) لعام 2020 اشترط على إدارة التطوير الإداري والتدريب اعتماد جهات تدريبية منح برامج معتمدة للعاملين في المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة شرط أن يكون المدرب حاصلا على شهادة معتمدة تجيز له التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وان يكون منتسباً للمنظمات العالمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وان يكون ملماً بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم(106) لسنة 2013 والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وبشان البرامج التدريبية حدد القرار اشتراطات البرامج التدريبية بما يلي:

? عرض المادة العلمية المقدمة للبرامج التدريبية للإدارة المعنية للاعتماد، على ان تتضمن الالتزامات الواردة في القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة على الشركة أو المؤسسة.

? مدة البرنامج التدريبي لا تقل عن خمسة أيام.

? تقديم شهادة معتمدة للمتدرب تفيد التزامه بالحضور واجتياز الدورة.

وذكرت أن إدارة التطوير الإداري والتدريب المختصة جهات تدريب ذات كفاءة وتعمم اسماءها على الشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت «التجارة» إلى أن يحق للإدارة المعنية الزام المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بإخضاع العاملين لبرامج تدريبيه معتمدة إضافية بعد مراجعة المحتوى العلمي المقدم من جهة التدريب وفق ما تراه مناسباً.

