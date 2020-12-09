المستثمرون الكويتيون يقبلون على الذهب

مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين بفضل آمال في توصل مشرعين أميركيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الاصابات بفيروس كورونا.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.3% الى 1869.06 دولاراً للأونصة، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1871.52 دولاراً. وزاد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1873.50 دولاراً للأونصة. وأبرز فرض اجراءات عزل أكثر صرامة لكبح الاصابات المتزايدة الحاجة لمزيد من التحفيز، وأعلنت كاليفورنيا قيودا جديدة أمس في حين تدرس نيويورك حظر تناول الطعام داخل المطاعم. ويُنظر للذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد ينجم عن حزمة تحفيز كبيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 24.65 دولاراً للأونصة واستقر البلاتين عند 1021.50 دولاراً بينما كسب البلاديوم 0.1% إلى 2333.74 دولاراً.

ومازالت اسواق الذهب في الكويت تشهد نموا في حركة مبيعات وزاد الاقبال على شراء السبائك والليرات والتولات والمشغولات الذهبية وخصوصا عيارات 21 وعيارات 18 إلا ان الاقبال على الشراء كان افضل من الاسابيع السابقة ليقين لدى اكثر الناس ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة استقرار وصعود وان السوق المحلي سيكون من الاسواق الكبرى الواعدة فى تجارة وصناعة الذهب الخام والحلي.

