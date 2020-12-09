«بوبيان»: العاملون في التدقيق الشرعي أتموا برنامج المدقق المعتمد

مال وأعمال

أتم جميع العاملين في قطاع التدقيق الشرعي ببنك بوبيان برنامج (شهادة المدقق الشرعي المعتمد) والتى تعتبرأحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية باشراف معهد الدراسات المصرفية بهدف تعزيز الحوكمة في أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية في الكويت.

وقال مساعد المدير العام ومدير ادارة التدقيق الشرعي في البنك الشيخ فواز الكليب إن مشاركة العاملين في قطاع التدقيق الشرعي بالبنك في هذا البرنامج يأتي في اطار حرص ادارة البنك على منح جميع المدققين الشرعيين الدورات التدريبية اللازمة التى من شأنها زيادة خبراتهم في هذا المجال. وأضاف ان هذا التوجه يأتي مواكبا لتوجه بنك الكويت المركزي بضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في الكويت والعمل على تأهيلهم علميا ومهنيا.

واوضح الشيخ الكليب «يمتاز هذا البرنامج بكونه قفزة نوعية في تطوير مهارات العاملين في المصرفية الاسلامية، حيث يولي الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي اهتماما كبيرا».

وأضاف ان ما يزيد من أهمية البرنامج كون المحاضرين فيه من العلماء والخبراء المتخصصين في الاقتصاد والتمويل الاسلامي من العديد من الدول ذات الباع الطويل في هذا المجال المهم.

يذكر ان بنك الكويت المركزي عمل على تنظيم برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية ليكون أحد أدوات حوكمة مهنة التدقيق الشرعي في الكويت، حيث يهدف البرنامج لاعداد كوادر مؤهلة لأعمال التدقيق والرقابة الشرعية على البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية.

