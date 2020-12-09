«الأهلي المتحد» دشَّن حملته الجديدة في «الحصاد»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن اطلاق حملته الجديدة على الحصاد الاسلامي، حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت والحاصل على «جائزة أفضل برنامج ادخار فى الكويت للعام 2019» من مجلة بانكر ميدل ايست المرموقة»، حيث تهدف هذه الحملة الى جذب المزيد من العملاء وتشجيعهم على استثمار مدخراتهم والتمتع بالمزايا العديدة التي يقدمها حساب الحصاد الاسلامي لعملائه، والتي جعلته حساب التوفير الاسلامي الأكثر تفضيلا، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد عن 800 جائزة سنويا ويعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ من خلال جوائزه القيمة. تشمل هذه الحملة العملاء الجدد الذين سيقومون بفتح حساب الحصاد اعتبارا من الأول وحتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الحالي، حيث سيتأهلون تلقائيا للحصول علي فرصة لدخول السحب علي واحدة من سبع جوائز نقدية وتبلغ الجائزة الأولي 1500 دينار، والجائزة الثانية 1000 دينار، والجوائز من الثالثة حتي السابعة تقدر ب500 دينار لكل منها.

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن الفائزين في هذه الحملة فى السادس عشر من يناير 2021، لتكون بمثابة مكافاة لعملاء الحصاد الجدد وحافزا لتشجيع جميع شرائح المجتمع على فتح حسابات توفير جديدة أو تنمية حساباتهم الحالية.

