«جي إف إتش» استحوذت على جامعة AMA الدولية

مال وأعمال

أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية أنها بجانب شركائها الاستراتيجيين، استكملت بنجاح الاستحواذ على جامعة AMA الدولية – البحرين (الجامعة)، معززة بذلك محفظتها التعليمية بالمنطقة والتي تقدر قيمتها حاليا بـ 250مليون دولار. في اطار هذه المعاملة التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار، سوف تتولى مجموعة جي اف اتش، دورا قياديا في ادارة الجامعة نيابة عن شركائها، لدعم مكانتها الراسخة وتجربتها في هذا القطاع.

وتأسست جامعة AMA الدولية – البحرين في المملكة في عام 2002 وسرعان ما نمت لتصبح رائدة في توفير التعليم العالي للطلبة على المستويين المحلي والاقليمي. تقدم الجامعة برامج ودراسات عليا دولية المستوى في مجال التمويل، ادارة الأعمال، علوم وهندسة الحاسبات، وتعتبر ثاني أكبر جامعة في المملكة بعد جامعة البحرين.كما في العام الأكاديمي 2020، بلغ عدد طلاب الجامعة 2500 طالب عبر برامج درجاتها التعليمية، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير خلال العام القادم عقب الاعتماد الناجح للجامعة من مجلس التعليم العالي في نهاية عام 2019، مما سمح لها بالبدء في تسجيل الطلبة من مختلف أرجاء منطقة الخليج وخارجها.

بالاضافة الى ما تشهده الجامعة من زيادة الاقبال عليها والدافع للاستثمار فيها هو تميزها كأول جامعة خاصة والوحيدة من نوعها المعتمدة من ABET في مملكة البحرين.

قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يسعدنا الاعلان عن الاستحواذ على جامعة AMA الدولية – البحرين من قبل جي اف اتش وشركائنا. يعد هذا استثمارا استراتيجيا في مؤسسة عالمية المستوى تواصل ترسيخ مكانتها بشكل سريع كواحدة من أكبر الجامعات بالمملكة والمنطقة للبرامج الدراسية والدراسات العليا. يعتبر الاستثمار في قطاع التعليم، من بين أسرع القطاعات نموا في منطقة الخليج في الوقت الراهن، كما يشكل أحد الدعائم الأساسية لاستراتيجيتنا حيث نركز على مواصلة تنويع وتعزيز محفظتنا من خلال اضافة أصول فريدة، مثل جامعة AMA الدولية – البحرين التي يمكن أن نسخر لها خبرتنا العميقة في مجال الاستثمار وخبرتنا التشغيلية لتحقيق مزيد من النمو للقيمة المحققة لجميع مساهمينا. من خلال هذا الاستثمار وادارتنا للجامعة، سوف نعمل بشكل وثيق مع ادارة الجامعة وطاقمها وطلابها لتحفيز قدرتها على الاستفادة القصوى من امكاناتها، ويشمل ذلك اضافة موارد اضافية وخبرات من شأنها أن تعزز برامج الجامعة وقدرتها وجعلها نموذجا للتميز في التعليم العالي الدولي المستوى في المنطقة».

