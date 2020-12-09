«stc» عقدت شراكة استراتيجية مع «Tecnotree»

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة Tecnotree الفنلندية، الرائدة في توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك بهدف تعزيز الحلول التكنولوجية للشركات.

وقالت «stc» في بيان لها ان هذه الشراكة الاستراتيجية والتي تمتد لثلاث سنوات، تأتي في اطار رؤية الشركة المتعلقة بتحقيق الريادة العالمية في مجال الاتصالات المبتكرة عبر توفير خدماتها المتجددة ومنصات الاتصالات الأحدث في جميع أنحاء المنطقة، مشيرة الى أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين تجربة العملاء عبر القنوات التي تستخدمها المؤسسات لتحسين تجربة المستخدم الخاصة بهم وتحسين التواصل مع الجمهور عبر نقاط الاتصال.

وأعرب المهندس فهد العلي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة الاتصالات الكويتية stc، عن سعادته بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية، لما تمثله من خطوة اضافية تضاف الى الخطوات العديدة التي قامت بها الشركة في سبيل دعم أنظمة الاتصال الرقمية والبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس 5G.

ومن جهته، قال بادما رافيشاندر، المدير التنفيذي لشركة Tecnotree: «تقف صناعة الاتصالات اليوم على أعتاب التحول الرقمي حيث أصبحت الرقمنة ضرورة أساسية للمنافسة والبقاء. ويسعدنا اختيارمجموعة Digital BSS Suite 5، لتسهم في تسريع رحلة التحول الرقمي التي تقودها شركة الاتصالات الكويتية stc بهدف تحقيق الريادة الرقمية.

