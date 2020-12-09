النفط يعاني التذبذب مع اتساع الإغلاق

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط مع استمرار ارتفاع اصابات «كورونا» حول العالم وتشديد القيود المرتبطة بالتباعد الاجتماعي.

والى جانب تشديد قيود الاغلاق في كاليفورنيا وألمانيا، ذكرت مصادر لوكالة «رويترز» أن فرنسا قد تؤجل الغاء قيود الاغلاق على بعض المناطق في الأسبوع المقبل بعدما تلاشى الاتجاه الهبوطي للحالات الجديدة اذ تم السماح باعادة فتح المتاجر في نهاية الشهر الماضي.

وقالت شركة الأبحاث «ايه ان زد»: «في الوقت الحالي فإن السوق متفائل بتجاوز تلك المشاكل مع بدء طرح لقاح كورونا لكن الرياح الاقتصادية المعاكسة تتراكم على المدى القصير».

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم فبراير بنحو 0.7% الى 48.45 دولاراً للبرميل،.

كما هبطت عقود خام «نايمكس» الأميركي تسليم يناير بنسبة 0.6% عند 45.49 دولاراً للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو ما يعادل 1.1% الى 48.28 دولار للبرميل وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو ما يعادل 1% الى 45.31 دولاراً للبرميل. وخسر الخامان القياسيان نحو واحد بالمئة أمس الاثنين.

وعقب ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي على خلفية خطط طرح لقاحات مضادة لكورونا واتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، على كبح زيادات في الامدادات، يقول محللون انهم يتابعون عن كثب جهود مشرعين أميركيين لاقرار حزمة تحفيز اقتصادي جديدة.

والحزمة مطلوبة لدفع نمو في الوظائف وبالتالي الطلب على الطاقة.

وفي ذات الاطار أفادت تقارير صحافية أن اجتماع «أوبك+» المقبل لمراجعة مستويات الانتاج ربما ينعقد في الرابع من يناير، وفقا لما ذكرته مصادر لوكالة «رويترز».

وأوضحت المصادر أنه سيتم تأكيد الموعد خلال الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في السابع عشر من ديسمبر.

ووافقت «أوبك+» على زيادة الانتاج 500 ألف برميل يوميا بدءا من يناير مع عقد اجتماعات شهرية لمراجعة مستويات الانتاج.

وبموجب الاتفاق سيصل اجمالي تخفيضات «أوبك+» لمستويات الانتاج الى 7.2 ملايين برميل يوميا مقابل 7.7 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.

