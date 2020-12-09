ابنة دريد لحام نفت إشاعة وفاته

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نفت ديمة لحام ابنة الفنان السوري الكبير دريد لحام الإشاعات التي ترددت في الساعات الأخيرة عن وفته اثر اصابته بفيروس كورونا. وأكدت ابنة الفنان السوري أنه بصحة جيدة وكل ما تم تداوله ما هو الا مجرد إشاعة أطلقتها بعض الصفحات على السوشيال ميديا لزيادة التفاعل عليها وكسب الاعجابات.

وأشارت الى أن والدها «لم يعد يكترث بهذه النوعية من الأخبار فهي ليست المرة الأولى التي تخرج فيها إشاعات عن وفاته».

وأعربت ديمة عن استنكارها لهذا الأمر، قائلة: «من المعيب استغلال أرواح وحياة الناس من أجل مكاسب عامة وعدم مراعاة وقع مثل هذه الأخبار على من تطوله وعائلته ومحبيه».

