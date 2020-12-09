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كارول سماحة طرحت ثالث أغنيات ألبومها


طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنية «سانتا» وهي الثالثة من البومها الميلادي الجديد  الّذي يحمل عنوان Christmas Carole، بعدما كانت قد كشفت النقاب سابقاً عن أغنيتين وهما «من سنة لسنة» و«أيام الشتي».
وكان لافتاً أن أغنية «سانتا» الجديدة هي من كلمات كارول سماحة أيضاً، وألحان Irwin Levine & L.Russell brown وتوزيع ايليو كلاسي.
يذكر ان سماحة أكدت في تصريحات صحافية  ان ألبومها الجديد يحمل الكثير من المفاجآت وأولها خوضها تجربة التلحين في «أيام الشتي»، مشيرة الى أنها تتعاون في الألبوم الجديد مع فريق عمل فني جديد لأول مرة في لبنان.
وذكرت أنه يضم مجموعة من خريجي جامعات موسيقية أميركية، وتقدم بالتعاون معهم موسيقى مختلفة فيها الجاز والمودرن وجو موسيقي تفخر به.


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