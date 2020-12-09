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أعلنت الهيئة العربية للمسرح بالشارقة تأجيل الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي.

وقالت في بيان صدر أمس: «نعتز بأن مهرجان المسرح العربي وعبر دوراته الاثنتي عشرة قد أصبح واحداً من أهم مواعيد المسرح والمسرحيين في الوطن العربي وعلى امتداد العالم، ولم يكن هذا ليتحقق الا من خلال الجدية والشفافية والسعي الدؤوب لتحقيق أحلام وطموحات المسرحيين.

وبما وفره المهرجان من عدالة التنافس وتوفير الدعم للمتنافسين من خلال تذليل عقبات تقليدية تواجه المسرحيين كلما أرادوا المشاركة في مهرجان هنا أو هناك، وتوج ذلك كله ما قدمه المسرحيون العرب من عصارة فكرهم وعظيم جهودهم وابداعاتهم ما جعل المهرجان منصة للجمال».

وأضاف البيان: «كنا في الأعوام السابقة وفي مثل هذه الأيام نعيش على وقع اعلان العروض التي تأهلت لمسارات المهرجان.

وبالتالي اعلان البرامج الكبرى التي يتضمنها، الا أننا في هذا العام يؤسفنا أن يكون اعلاننا هو تأجيل انعقاد الدورة الثالثة عشرة والتي كان من المفترض أن تحتضنها المملكة المغربية من 10 الى 16 يناير 2021.

لقد عشنا في حالة رصد لكل العوامل الصحية التي سببتها جائحة كورونا في مدها وجزرها، ورصد لارتباك الانتاج المسرح في الوطن العربي والعالم، وكذلك رصدنا كل الآراء والمقترحات التي قدمت لنا والتي كانت تصب كلها في حرص الجميع على انعقاد المهرجان، ولكن الوقائع الصحية والوقائية والفنية كلها تؤكد صعوبة انعقاد المهرجان الذي كان يستضيف حوالي خمسمائة مشارك عربي.

اضافة الى مئات المشاركين من البلد المضيف، بما يشمله الأمر من سفر ووقاية وشروط حجر وصعوبات الاقامة وتعدد الفضاءات المغلقة أمام الفعاليات؛ ومن هنا.

وبعد أن صار الأمر في باب الصعوبة الشاملة، نتأسف أن نعلن عن هذا التأجيل.

مؤكدين لكل المسرحيين أننا معاً سنصنع فرح المسرح من جديد ونمضي الى آفاق تليق بأحلامنا وطموحاتنا جميعاً. وفي هذا المقام لا يسعنا الا أن نرفع التحية عالية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في المملكة المغربية على استعدادها وتعاونها وتفهمها، لنضرب موعداً جديداً للدورة في وقت لاحق.

وسنبقى نردد مقولة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: «نحن كبشر زائلون ويبقى المسرح ما بقيت الحياة».

