5 روايات لنجيب محفوظ في مسلسل «القاهرة»

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لا يزال أدب وابداع صاحب نوبل الأديب العالمي نجيب محفوظ يشكل عالما خصبا لصناع الدراما بكل أنواعها فكما أبحرت السينما المصرية في هذا العالم الابداعي وقدمت عن رواياته وقصصه ما يقرب من 50 فيلما شكلت تاريخا سينمائيا حافلا في ذاكرة وتاريخ هذه السينما.. تعود الآن الدراما المصرية لتبحر هي الأخرى في هذا العالم الساحر المبدع الكبير.. حيث تم الاعلان أخيراً عن بدء التحضير لمسلسل تلفزيوني كبير ضخم الانتاج بعنوان «القاهرة» مأخوذ عن «5» روايات شهيرة لمحفوظ هي «اللص والكلاب» و«ثرثرة فوق النيل» و«الطريق» و« القاهرة الجديدة» و«الكرنك» على أن يقدم كل عمل منهما في «8» حلقات منفصلة.

المسلسل تعكف على كتابته الآن الكاتبة مريم ناعون التي أكدت في تصريحات اعلامية أنها ظلت تحلم بتنفيذ هذا المشروع الدرامي على مدى 10 سنوات وسيكون المسلسل بمثابة اعادة حكي لعالم وشخصيات نجيب محفوظ في الوقت الحاضر مشيرة الى أنها اختارت اسم القاهرة للمسلسل لان أحداثه مرتبطة جميعها بمدينة القاهرة. وأوضحت أنها ستأخذ من كل رواية الشخصية التي تناسب أحداث المسلسل ولكن من يعرف عالم نجيب محفوظ وقرا الروايات الخمس سيتعرف على كل شخصية عندما يشاهدها. من جانبه قال تامر محسن مخرج العمل انه كان يشعر بان المشروع سيكون من الصعب تنفيذه عندما تحدثت معه مريم ناعون عنه قبل عدة سنوات ولكن الشركة المنتجة للعمل حولت الأمر الى حقيقة وأضاف: سيكون عملا مدهشا خصوصا وان لدينا الوقت الكافي للتحضير والاعداد الجيد له خلال الفترة الحالية والقادمة لأنه مشروع درامي كبير ولن نبدأ التصوير الا عندما يكون لدينا سيناريو المسلسل كاملا.. وذلك حتى نقدم عملا يليق باسم وقيمة نجيب محفوظ.

