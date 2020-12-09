الصحافة العالمية تحتفي بتجربة زينة دبوس

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تستعد الفنانة اللبنانية الكندية زينة دبوس لمجموعة مشاريع مع مؤسسة لوياك خلال الفترة القادمة منها مشروع «بلا بلاستيك» وهو مبادرة تعنى بالبيئة واعادة تدوير البلاستيك وتحويله الى مواد فنية. كما عبرت زينة عن سعادتها باقامة ورشة فنون مع الفنانة أميرة بهبهاني قريبا.

وكانت صحيفة 123 art الأميركية احتفت بأنشطة زينة مع «لوياك» واكاديمية الفنون الأدائية «لابا» وأجرت حوارا معها حيث قالت: «بصفتي فنانة علمت نفسها بنفسها.. أؤمن برحلة اكتشاف الذات من خلال الفن، مع ضرورة التأكيد على المفاهيم والأفكار، يبدأ الابداع بفكرة! وهذه الفكرة يجب أن تكون دائما العامل الأهم.

وقالت زينة انها استفادت في تجربتها الفنية من نشأتها متعددة الثقافات مما انعكس ايجابيا على أعمالها الفنية المتميزة، اضافة الى حرصها على تمثيل المرأة في أعمالها وعن ذلك قالت: ان تطور تجسيد المرأة في أعمالي كان في البداية جهدا لاشعوريا. لكنني تدريجيا كنت أنجذب نحو تمثيل المرأة وتمكينها في جميع الأعمال. رسالتي في عملي هي عرض جمال المرأة وأنوثتها وقبل كل شيء قوتها ومقدرتها. وتعكس الكثير من أعمالي النساء في مظاهر العزلة أو القوة. حيث انني أعتقد أن المرأة تستمد قوتها من نفسها؛ تلك القوة غير المرئية التي تمتلكها النساء بالفطرة هي شيء أرغب دائما في عكسه في أعمالي الفنية».

عند سؤالها عن كبرى التحديات التي تواجهها في مسيرتها الفنية قالت ان أكبر تحدياتها هو حرصها الحفاظ على هويتها الحقيقية في أعمالها، وعدم التوجه للأساليب الأكثر شهرة وانتشارا. وأضافت: «لقد تغلبت على هذا التحدي بتذكير نفسي كيف أعارض بشدة الفنانين الذين يقلدون بعضهم البعض ولا يتمتعون بالقوة الكافية لخلق هويتهم الخاصة».

أما عن نصيحتها للفنانين الشباب فقالت: «انهم بحاجة الى الخروج من مناطق الراحة الخاصة بهم؛ لانشاء أعمال فنية أو المشاركة في مشاريع تتحداهم أو تحتوي على موضوعات لا تهمهم عادة ، من أجل تعلم مهارات جديدة. لو لم أفعل الشيء نفسه، لما أصبحت الفنانة التي أنا عليها اليوم ولن أمتلك معرفة قوية بهويتي أو حتى أعرف كيف أعكس ذلك في أعمالي».

والمعروف أن زينة دبوس فنانة تشكيلية لبنانية كندية، ورئيسة قسم الفنون الجميلة في «لابا». وهي مبدعة تمتلك حسها الفني الخاص الذي يمكن ملاحظته عند مشاهدة أعمالها للوهلة الأولى، وهذا الحس المتميز هو ما قادها الى عرض وبيع ونشر الكثير من أعمالها في أكبر المنصات العالمية.

