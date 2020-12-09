«جمعية الفنانين» عقدت جمعيتها العمومية بحضور الفنان شادي الخليج

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عقدت جمعية الفنانين الكويتيين جمعيتها العمومية بحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية الفنان القدير عبدالعزيز المفرج شادي الخليج وحرص المفرج على الحضور رغم حالته الصحية وفاء وتقديراً لتاريخ ومسيرة الجمعية.

وحضر اجتماع الجمعية نائب رئيس مجلس الادارة الموسيقار أنور عبدالله وأمين السر المخرج عبدالله عبدالرسول وأمين الصندوق جمال اللهو، وأعضاء مجلس الادارة د.خالد القلاف والفنان زبير العميري والفنان فتحي الصقر.

هذا وتم عقد اجتماع الجمعية العمومية بجمعية الفنانين في خيطان أمس الأول بحضور مندوب وزارة الشؤون أحمد تقي وسط حضور كبير من الفنانين والاعلاميين.

وتحدث في البداية نائب رئيس مجلس الادارة الموسيقار أنور عبدالله وطلب من الحضور الوقوف دقيقة حداد على روح سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، كما قدم التهنئة الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح على توليهما قيادة البلد.

واستعرض أمين السر المخرج عبدالله عبدالرسول التقرير الاداري والمالي الذي تمت الموافقة عليه بالاجماع كما تم التطرق لعدد من الخطوات المقبلة التي ستقوم بها الجمعية ومن بينها ايجاد مقر ثابت لها.

