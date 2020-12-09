غرف أطفال مبهجة وتنوع في الألوان

مرأة

في أغلب الوقت تجد الأمهات صعوبة في ابقاء طفلها بداخل غرفتة، ولكن مع هذة التصميمات الرائعة لن يحب طفلك ان يغادر هذة الغرفة مطلقا، وستصبح هي مكانه المفضل في المنزل. التنوع في استخدام الألوان يعتبر من أهم العناصر في تصميمات غرف نوم الأطفال، فأستخدام درجات اللون الأزرق توحي بصفاء المياه وهدؤ البحر، واستخدام درجات الاحمر مع البرتقالي توحي بالحيوية والنشاط.

ونلاحظ في هذة الصورة استخدام الوان مختلفة ومتداخلة في الوسائد، ولكن الحوائط ذات اللون الأبيض هي ما تعطيك الحرية في استخدام اي الوان اخرى معها. بالتأكيد سوف يحب أطفالك بنا خيمة خاصة بهم في الغرفة، حيث يقضون الساعات في اللعب بداخلها وكأن لهم عالمهم الخاص في هذا الجز الصغير و المعزول من المنزل. لايمكن اغفال استخدام الوان مختلفة من الابيض مع الاصفر و الاحمر بدرجاتهما، و التي تعطي بحد ذاتها احساسا بالحيوية و الطفولة في نفس الوقت، مما يجعل تصميمات غرف نوم أطفال هذا النوع من التصميمات تعج بالحيوية.

سوا كانت الغرفة مصممة لفتاة أو صبي، سوف تجدين ان خطوط التصميم الأساسية متشابهة الي حد كبير، استخدام ضؤ الشمس، استخدام الوان فاتحة ومبهجة و محاولة استخدام المساحات بالشكل الأمثل في غرفة نوم الأطفال. فمن استخدام المساحة لعمل مكتبة، أو استخدامها في عمل مرجيحة أو حتي في عمل مكتب لطفلك مدمج في خزانة الملابس، تعتبر كلها افكار مبدعة وخلاقة لتجدي لطفلك أشياء متنوعة يقوم بها داخل غرفتة. ابني لطفلك مسرحة الخاص في غرفتة، اذا كان طفلك موهوب بالفطرة، فلابد من تشجيعة منذ الصغر بعمل مسرح خاص في غرفته، حيث يمكنة دعوة اصدقائة لحفلتة الخاصة ومشاركتهم أوقات رائعة في غرفة نوم تعتبر من اكثر غرف الأطفال متعة ورفاهية.

