طاجن السمك بالسبانخ والكرفس

مرأة

المقادير: 6 قطع فيليه سمك السالمون أو الهامور حبة بصل مفرية 4 فصوص ثوم مهروس 300 جرام باقة سبانخ باقة كرفس ملح وفلفل وكمون وجنزبيل 2 ملعقة كبيرة خل وعصير ليمون كوب مشروم شرائح 1/2 كوب ذرة مسلوقة فلفل أخضر رومي شرائح 2 ملعقة زبدة 4 ملاعق زيت نباتي بطاطس مسلوقة ومقطعة مكعبات مكعب مرقة دجاج 4 ملاعق طحين طريقة التحضير: في وعاء عميق تبلي قطع السمك الفيليه بالملح والفلفل والخل وعصير الليمون والكمون. أتركيها نصف ساعة حتى تتشرب من التوابل. رشي قطع السمك المتبل بالدقيق، ثم حمري القطع برفق في طاسة بها زيت وزبدة حتى تصبح القطع ذهبية. رصي القطع في طاجن فرن مدهون بالزيت. ضعي البصل المفري والثوم مع الزيت والزبدة حتى يذبل ثم قلبي معه أوراق السبانخ والكرفس والبطاطس والذرة والمشروم وحركي لمدة 10 دقائق. وزعي الخليط فوق طاجن السمك ومعه كوب ماء يغلي به مكعب المرق وضعيه في فرن ساخن على 180 مئوية حتى يحمر وينضج السمك. قدمي طاجن السمك الغني مع أرز الصيادية والسلطة الخضراء.