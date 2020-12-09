الباناكوتا بصوص الفراولة

مرأة

المقادير: 1/3 كوب حليب. 1/2 كوب سكر. ملعقة صغيرة فانيليا. 2 كوب ونصف قشدة أو كريمة حلويات. 3 ملاعق صغيرة جيلاتين بودرة. للتزيين: صوص الفراولة. حبات الكرز والفراولة. طريقة التحضير: في وعاء ضعي الحليب والجيلاتين وقلبي حتى يذوب نوعا ما. ضعي القشدة والسكر في وعاء على نار متوسطة حتى تبدأ في الغليان. ثم أضيفي الحليب والجيلاتين وحركي لمدة دقيقتين على النار. ارفعي الخليط بعيدا عن النار ثم أضيفي الفانيليا وقلبي لتمتزج مع المكونات. وزعي الباناكوتا في أكواب التقديم أو قوالب زجاجية واتركيها تبرد. ضعيها بالبراد 6 ساعات حتى تتماسك. قدميها باردة مع صوص الفراولة والتوت الأحمر.