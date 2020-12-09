طهران: لا تفاوض مجدداً حول الاتفاق النووي

عربيات ودوليات

أكدت الحكومة الايرانية ان تحرك طهران نحو تركيب 500 جهاز طرد مركزي في مفاعل «نطنز» النووي امر تم التخطيط له منذ فترة. وأشار المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، انه تم ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، موضحا انه لن يكون هناك تفاوض من جديد بشأن الاتفاق النووي.

وقال ربيعي «تحرك ايران نحو تركيب 500 جهاز طرد مركزي في نطنز امر مخطط له منذ فترة طويلة من اجل تقليل الالتزامات النووية بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي». وأوضح ايضاً ان تلك الخطوة «تأتي في اطار الخطوات الخمس لتقليص التزاماتها النووية.

