أغنياء لبنان يستولون على 80 % من دعم الدولة

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: خرج متظاهرون الى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجا على رفع دعم الدولة المحتمل للسلع الاستهلاكية، وذلك بعد تلميح من حاكم المصرف المركزي. وجاء في تصريح الحاكم رياض سلامة ان «دعم بعض المواد الأساسية لا يمكن ان يستمر بعد الشهرين المقبلين». وحاول عشرات المحتجين الوصول الى مقر البرلمان، بينما توجه آخرون الى مقر الحكومة.

وأغلق محتجون بعض الطرق مستعملين اطارات سيارات مشتعلة. وجاءت المظاهرات بالتزامن مع تحذير الأمم المتحدة من رفع دعم الدولة عن المواد الأساسية في لبنان دون توفير بدائل للشرائح الفقيرة من المجتمع باعتبار ان هذا سيؤدي الى كارثة. ودأب المصرف المركزي على توفير العملة الصعبة بأسعار تفضيلية لمستوردي السلع الأساسية، مثل الدقيق والوقود، مع استمرار تدهور قيمة العملة اللبنانية وتعاني البلاد من مصاعب اقتصادية وسياسية حادة طويلة الأمد.

وقال ممثل «اليونيسيف» في لبنان والمديرة الاقليمية لمنظمة العمل الدولية في مقال صحافي ان «أثر الغاء دعم الأسعار على العائلات الأضعف حالا سيكون هائلا، وعلى الرغم من هذا لا توجد اجراءات معمول بها تقريبا لتخفيف وطأة الأمر من الضروري ادراك ان قفز لبنان من على جرف آخر الآن، دون ارساء نظام شامل من الضمانات الاجتماعية اولا، سيؤدي الى كارثة اجتماعية على الأشخاص الأضعف حالا في البلد، بما يُضحي بمستقبلهم ومستقبل البلد ككل، لعدة اعوام مقبلة». وأضاف المسؤولان الدوليان ان تحليل المعطيات في لبنان يبين ان 80% من دعم الدولة يذهب في الواقع الى الشرائح الأكثر غنى في المجتمع، في حين لا يستفيد الفقراء الا من نسبة 20%. ويتوقع البنك الدولي ان يتواصل اتساع نطاق الفقر ليشمل نصف سكان البلاد في عام 2021.

