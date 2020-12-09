اللبنانيون والعراقيون والتونسيون من أكثر 10 شعوب «توتراً وحزناً»

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: كشفت نتائج استطلاع رأي مؤسسة «غالوب» الأميركية ان العراقيين واللبنانيين والتونسيين هم ضمن اكثر 10 شعوب توترا وحزنا، وذلك ضمن استطلاع شمل 145 دولة جرى عام 2019، وشارك فيه اكثر من 175 الف شخص من البالغين. وتفيد نتائج تقرير «غالوب العالمي للمشاعر 2020» ان 51% من العراقيين (ألف مشارك) قالوا انهم يشعرون بالتوتر والغضب والحزن والقلق والألم النفسي ليحتل الشعب العراقي المرتبة الأولى عالميا ضمن اكثر شعوب العالم، التي تعاني من مشاعر سلبية، في حين قال 48% من اللبنانيين المشاركين في الاستطلاع (ألف مشارك) انهم تعرضوا للمشاعر السلبية الخمسة المذكورة. وأما التونسيين، فقال 46% من المشاركين منهم (ألف شخص) في استطلاع غالوب انهم عاشوا المشاعر السلبية الخمسة، وذلك ردا على السؤال التالي: هل تعرضت يوم امس للمشاعر التالية: الألم النفسي، التوتر، الحزن، القلق والغضب. وتقول مؤسسة غالوب، وهي من المؤسسات الرائدة عالميا في استطلاعات الرأي ان هدف استطلاعها هو قياس مؤشر التجارب السلبية والايجابية التي تتعرض لها الشعوب والتي لا تعكسها ولا ترصدها المؤشرات الاقتصادية المعروفة مثل معدل النمو، وتضيف المؤسسة نفسها ان نتائج الاستطلاع العالمي تقدم فكرة لصناع القرار في العالم عن الصحة النفسية لشعوبهم. وجاء ترتيب اكثر شعوب العالم، التي تقول انها تعرضت لمشاعر سلبية مثل التوتر والحزن، كالآتي: العراق ثم رواندا (49%)، فأفغانستان وتشاد ولبنان وسيراليون (48% لكل منها)، ثم غينيا (47%)، فتونس ثم ايران وتوغو (45%).

