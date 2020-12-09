بغداد: ليس في صالح إيران التدخل في شؤوننا

عربيات ودوليات

المنامة - السليمانية- الوكالات: اكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ان العراق يسعى للعمل مع ايران كدولة مع دولة، مشيرا الى انه «ليس من صالح ايران التدخل في الشؤون العراقية». وفي حديث لصحيفة «البلاد» البحرينية اشار حسين، وهو نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون العلاقات الدولية، الى وجود «مساحات مشتركة مع ايران، ومساحات اخرى خلافية».

وأضاف «العراق وايران دولتان جارتان، بحكم الجغرافيا والتاريخ، وفي الحالات الخلافية فاننا نتحدث مع الايرانيين ونتباحث، ونتصارح، خصوصا فيما يتعلق ببعض التدخلات، اما في المواقع المشتركة فنحن نعمل معا، فحين حصلت على سبيل المثال الهجمات من قبل ارهابيي داعش على العراق، ساعدتنا ايران في محاربة التنظيم».

وقال وزير الخارجية العراقي ان «ضعف الكثير من مفاصل الدولة ساعد على استشراء الفساد، وخروج تنظيمات المافيا، وهنالك جهد واقعي وتخطيطي وقانوني وتنظيمي لتهيئة هذه الأسس لمحاربة الفساد»، مرجعا ذلك الى «حالة الحرب الذي يعيشها العراق لأكثر من نصف قرن»، سواء الاقتتال الداخلي والحروب خارجية، كالحرب العراقية والايرانية، وغزو الكويت الذي ادى لحصار البلاد 12 عاما، ثم الصراعات الطائفية بعد عام 2003.

وأوضح الوزير العراقي بأن الدولة لا تزال تدفع ديون الحرب مع ايران، والتي تعتبر ثاني اطول حرب في العالم، مبينا ان البلد يعاني من الديون حتى الآن بسبب هذا الصراع العسكري الذي استمر 8 سنوات.

على صعيد آخر تجددت الاحتجاجات في مدينة السليمانية باقليم كردستان العراق، صباح امس بعد يوم من احتجاجات تخللتها اعمال عنف قتل فيها شخصان وأصيب عدد آخر بجروح، على خلفية مطالب معيشية، فيما دعا الرئيس العراقي برهم صالح، سلطات الاقليم لتلبية مطالب المحتجين. وخرج متظاهرون في السليمانية الى الشوارع احتجاجا على تأخر صرف رواتب الموظفين منذ اشهر عدة، وطلبا لتحسين الخدمات المتردية والشحيحة مثل الكهرباء والوقود. وتخللت تلك الاحتجاجات، اعمال اعنف قتل فيها شخصا وأصيب اكثر من 10 آخرين على الأقل، كما تعرضت مقار الأحزاب الحاكمة في الاقليم وتلك المعارضة الى الحرق على حد سواء. وقررت قيادة الأحزاب الحاكمة في الاقليم، امس خلال اجتماع بحضور رئيس الاقليم، نيجيرفان بارزاني ارسال وفد الى بغداد لبحث قضية الرواتب. وقال الرئيس العراقي، برهم صالح انه «يجب على سلطات الاقليم تلبية مطالب المحتجين، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، وذلك عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين». وفي الوقت نفسه، دعا صالح المواطنين في الاقليم الى احترام القوات الأمنية والمحافظة على الممتلكات العامة والأمن العام.

