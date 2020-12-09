السيسي من عاصمة النور: 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر بكل حرية

عربيات ودوليات

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تصدرت تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال قمته الرئاسية مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه اول من امس، اهتمامات الشارع المصري والمؤسسات الدينية ، كما ابرزت جميع الصحف القومية والمستقلة والحزبية على صدر صفحاتها الأولى، تصريحات الرئيس السيسي خاصة في مجال حقوق الانسان ورفضه وصف النظام المصري بأنه مستبد او قمعي وأن مصر بها اكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل بكل حرية دون تقييد او قمع، فيما حظيت تأكيدات الرئيس السيسي بأن الثوابت الدينية مقدمة على الآراء الانسانية في اشارة الى رفضه للاساءة للرسول الكريم بحجة حرية الرأي العام، باشادة الشارع المصري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. وثمن مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، تصريحات الرئيس السيسي، التي اكد فيها على موقف الدولة المصرية الثابت بادانة واستنكار الأعمال الارهابية كافة، وعدم قبول اي مبرر لتلك الجرائم، وأن المسلمين يكنُون الاحترام والتقدير لكل اتباع الأديان، وأن القيم الدينية تأتي في مرتبة اعلى من القيم الأخرى بالنسبة لنا نحن المسلمين. وأكد مرصد الأزهر، على ان مطالبة الرئيس السيسي، بوضع حد للمساس بالرموز الدينية تحت شعار ممارسة حرية التعبير، وتأكيده على ان التعبير عن الرأي لا يمكن ان يكون مبرراً لجرح مشاعر الآخرين، وأنه من غير المقبول ان تُنتهك القيم الدينية ويتم المساس بالرموز الدينية من اجل القيم الانسانية تحت ذلك الشعار. وشدد المرصد، على ان تصريحات الرئيس السيسي تأتي في وقت بالغ الأهمية، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في معدلات جرائم العنف ضد المسلمين، وزيادة وتيرة الأفعال المعادية والمسيئة للاسلام في اوروبا، مطالباً بضرورة الانصات لمقترح الرئيس السيسي،الداعي الى اهمية مراجعة تلك القيم التي اقرتها بعض الدول والتي تسمح بجرح مشاعر المسلمين تحت شعار حرية التعبير. وثمن برلمانيون وسياسيون مصريون، تصريحات الرئيس السيسي التي وجهها للعالم اجمع من خلال قمته مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، وخاصة في ملف حقوق الانسان، برفضه التام لتصوير النظام في مصر على انه قمعي او مستبد، مؤكداً ان مصر تحارب تنظيم متطرف مند 90 عاماً، وأن الدولة المصرية لاتضيق الخناق على عمل المنظمات الأهلية بدليل وجود اكثر من 55 الف منظمة مجتمع مدني تمارس عملها دون تقييد.

