الجيش دمر 437 وكراً إرهابياً

عربيات ودوليات

أعلن الجيش المصري، امس، حصيلة الضربات والعمليات التي قام بها ضد الجماعات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء، في اطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الارهاب، مشيرا ايضا الى تدمير مركبات محملة بالذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية لمصر. ونشر المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، شريط فيديو يرصد عمليات الجيش وضرباته ضد الارهابيين في سيناء، في الفترة من الأول من سبتمبر 2020 حتى الثامن من ديسمبر الحالي. وقال ان الجيش «تمكن من تدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاذات لها، ما اسفر عن مقتل 25 عنصرا شديدي الخطورة». وأضاف انه «تم استهداف 6 عربات دفع رباعي مفخخة للجماعات الارهابية، الى جانب عمليات نوعية ادت الى مقتل 15 تكفيريا شديدي الخطورة». وقال المتحدث العسكري المصري انه «تم اكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة كانت موضوعة على المحاور والطرق الرئيسية، فضلا عن تدمير 32 دراجة بخارية». ولفت الى انه تم ضبط 3 بنادق آلية وأخرى مخصصة للقنص، وجهاز اتصال لاسلكي تستخدمه العناصر الارهابية.

