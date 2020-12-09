كورونا.. «لقاح النصر» في عروق البريطانيين

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لندن - الوكالات: بدأت السلطات البريطانية امس اكبر حملة تطعيمات في تاريخها بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد الذي انتجته شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية وباتت بريطانيا اول بلد في العالم يحقن عروق سكانه باللقاح الذي اثبتت التجارب السريرية نجاحه بنسبة تزيد على 90%. ويأمل البريطانيون ان تكون حملة التطعيمات هذه بداية النهاية للفيروس الذي شل الحياة في البلاد على نطاق واسع بعد اصابة اكثر من 1.7 مليون بريطاني بـ«كوفيد -19». وستكون اولوية توزيع اللقاح لنزلاء دور المسنين، وكبار السن فوق الثمانين عاما، والعاملين في الرعاية الصحية الأكثر عرضة للوباء. وأطلق وزير الصحة البريطاني على هذا اليوم «في دي» (يوم النصر) تيمنا على الأرجح بـ«اليوم دي» الذي كان مرحلة فارقة في الحرب العالمية الثانية باعتباره بداية نهاية المانيا النازية. وبدأ توزيع اللقاح رسميا في بريطانيا عند الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، لكن دور الرعاية التي تضم مسنين تفوق اعمارهم الـ80 عاما استبقت الأمر. وباشرت هذه الدور باشرت تقديم اللقاح لنزلائها الأكثر عرضة لخطر الوباء، الى جانب العاملين هناك. وبحلول منتصف العام المقبل سيصل اللقاح الى معظم فئات المجتمع البريطاني، باستثناء الحوامل والأطفال. وكانت الحكومة البريطانية اشترت 40 مليون جرعة تكفي لنحو 20 مليون شخص، لكون اللقاح يعطى على جرعتين تفصل بينهما 3 اسابيع.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك ان 90 شخصا تلقوا اللقاح في اول 15 دقيقة من بدء حملة التطعيم، مضيفا «أمامنا جهد كبير لبرنامج التطعيم ضد اللقاح.. نحو 70 مستشفى ستبدأ عمليات التطعيم». وأضاف انه بحلول الربيع ستنتهي عملية التطعيم للأشخاص الأكثر عرضة لـ«كورونا» مشيراً الى ان «حملة التطعيم الواسعة ستبدأ اعتبارا من بداية العام الجديد.. وستشمل المراكز الطبية في المملكة المتحدة». ولم تكن عملية النقل سهلة، اذ تطلبت تدخل الجيش؛ لتوفير الحماية والتأمين لهذه العملية، التي قال عنها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، انها الأكبر في تاريخ بلاده، وأعلنت وزارة الدفاع ان 60 طائرة عسكرية تعمل مع الحكومة لنقل اللقاح. وأعلن الجيش البريطاني ان 13 الف عنصر على اهبة الاستعداد للمشاركة في عملية توزيع اللقاح، كما ان هناك احتمالا للاعتماد على طائرات الشحن العسكرية، في حال تم الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وذلك لتجنب اي تأخير او تعطيل في عملية نقل اللقاح. وتم ارسال اللقاح الى مستشفيات بجميع انحاء المملكة المتحدة في حاويات شديدة البرودة وأحاطت الحكومة البريطانية عملية نقل اللقاح من بلجيكا الى المملكة المتحدة، بكثير من السرية، والتشديدات الأمنية؛ خوفا من هجمات محتملة ضد الشاحنات، التي تحمل هذه اللقاحات ولهذا نقلت في شاحنات بدون هوية محددة، حتى لا تثير اي انتباه، وتحت حراسة امنية كما ابقت الحكومة اماكن تخزين اللقاح سرية، الى حين وصولها للمستشفيات الـ50 المختارة. وبحسب ستيفن باوييس، المدير الطبي لخدمات الصحة الوطنية في انكلترا «هذا يبدو وكأنه بداية النهاية لـ«كورونا» في سباق ماراثوني سيستغرق عدة اشهر لتحصين اي شخص يحتاج الى التطعيم». وفيما رحبت غالبية الناس بانطلاق التلقيح الا ان بعضهم يفضل الانتظار لمعرفة اذا كانت هناك اي اعراض على المتلقين خلال الموجة الأولى.

