مارغريت كينان أول من تلقى الحقنة «هدية ميلادها الـ 91»

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لندن - الوكالات: أصبحت امرأة في الـ90 من عمرها اول شخص يحصل على حقنة تطعيم ضد مرض «كوفيد-19» في برنامج التطعيم الشامل الذي بدأ في جميع انحاء بريطانيا.

وقالت مارغريت كينان، التي ستكمل عامها 91 الأسبوع المقبل انها كانت «أفضل هدية مبكرة لعيد ميلاد». وتناولت الحقنة في الساعة 06:31 صباحا بتوقيت غرينتش وهي اول جرعة من 800.000 جرعة من لقاح «فايزر بيونتيك» الذي سيعطى للمرضى في الأسابيع المقبلة.

وأعطيت كينان اللقاح في المستشفى الجامعي في مدينة كوفنتري. وقالت «أشعر بتميز كبير لأني اول شخص يطعم ضد «كوفيد-19» انها افضل هدية مبكرة كنت اتمناها لعيد ميلادي، وهي تعني انه يمكنني اخيرا ان اتطلع الى قضاء وقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد، بعد ان قضيت معظم ايام العام وحيدة».

وأضافت «أنا عاجزة عن شكر ماي، التي اعطتني الجرعة، وموظفي هيئة التأمين الصحي بما فيه الكفاية، فقد اعتنوا بي بشكل كبير، ونصيحتي لأي شخص عرض عليه اللقاح ان يأخذه، فاذا كان بامكاني تناوله وأنا في الـ90، فيمكنكم تناوله ايضا».

