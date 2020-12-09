الأمم المتحدة تعلن 27 ديسمبر يوماً عالمياً للاستعداد الوبائي

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ان يوم 27 ديسمبر سيكون «اليوم العالمي للاستعداد الوبائي» في محاولة لضمان التعلم من الدروس لمواجهة اي ازمات صحية مستقبلية، وذلك بعد عام من المعركة العالمية ضد فيروس «كورونا». وقال ريتشارد جوان مدير مجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة «مع الوضع في الاعتبار اعلان الجمعية العامة من قبل عن ايام عالمية للشطرنج واليوغا والمراحيض، يبدو من العدل تخصيص يوم للأوبئة ايضا».

ووصف الخطوة الرمزية بأنها محاولة من الجمعية العامة لتظهر انها ذات صلة لأن «الكثير من البلدان الأصغر والأكثر فقرا قلقة من انها لن يكون لها اي دور في اتخاذ قرارات واقعية تجاه التعافي او لقاح فيروس كورونا». وظهر الفيروس المسبب لـ«كوفيد-19» في مدينة ووهان الصينية اواخر العام الماضي وانتشر عالميا وأصاب منذ ذلك الحين اكثر من 66 مليونا وأودى بحياة مليون ونصف المليون. ووصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة في مارس، في اعلان قالت الولايات المتحدة ودول اخرى انه تأخر كثيرا.

وصدقت الدول الأعضاء في الجمعية العامة والبالغ عددها 193 دولة بالاجماع على مشروع قانون يعترف بالحاجة الى «زيادة مستوى الاستعداد من اجل التعامل المبكر والمناسب بشكل اكبر في مواجهة اي وباء قد يظهر». وشدد المؤتمر على الضرورة الملحة لوجود انظمة صحية قوية، وأعرب عن قلقه العميق من انه بدون الاهتمام الدولي، «يمكن للأوبئة المستقبلية ان تتجاوز الأوبئة السابقة من حيث الشدة والخطورة».

وفي جميع انحاء العالم، تجاوز عدد الوفيات مليون شخص منذ اكتشاف الفيروس في ديسمبر من العام الماضي، وبلغ عدد الاصابات اكثر من 67.5 مليوناً وتعافى اكثر من 43 مليوناً، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.

