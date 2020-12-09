بايدن يرشح أول وزير دفاع من أصول أفريقية

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واشنطن - الوكالات: اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الجنرال المتقاعد لويد اوستن وزيراً للدفاع في ادارته المقبلة وفق ما افادت وسائل اميركية عدة، وهو سيكون، اذا ما صادق الكونغرس على تعيينه، اول وزير دفاع اميركي من اصول افريقية. وشارك هذا الجنرال المتقاعد البالغ من العمر 67 عاماً في حربي العراق وأفغانستان، قبل ان يصبح اول رجل اسود يتولى القيادة المركزية للجيش الأميركي المعنية في منطقة الشرق الأوسط. وسيعلن بايدن رسمياً عن اسمه، وفق ما قالت مجلة «بوليتيكو» اول من كشف عن التسمية التي اكدتها لاحقاً كل من صحيفة «نيويورك تايمز» وقناة «أي بي سي»، لكن فريق بايدن يلتزم الصمت حتى الآن. وعمل بايدن مع الجنرال اوستن في عهد باراك اوباما، حينما اشرف على تنفيذ قرار الرئيس السابق سحب 50 الف عسكري اميركي من العراق في عام 2011. واذا وافق الكونغرس على تعيينه، سيكون اول اميركي من اصول افريقية يقود الجيش الأميركي الذي يضم عدداً كبيراً من ابناء الأقلية السوداء. وتفوق الجنرال السابق على المرشحة المفضلة لمنصب وزير الدفاع ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع التي كان من الممكن ان تصبح اول امرأة تتولى هذه الوزارة. وتولى اوستن قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط بين عامي 2013 و2016، خلفاً لجيم ماتيس الذي كان وزير الدفاع السابق في عهد ترامب بين عامي 2017 و2019.

وهو خريج اكاديمية «وست بوينت» العسكرية المرموقة خدم اكثر من 40 عاماً في الجيش، قبل التقاعد عام 2016، والانتقال للعمل في قطاع الدفاع كما عدد من سابقيه. وهو عضو في مجلس ادارة «رايتون تكنولوجيز»، واحدة من اكبر الشركات المصنعة للطيران ومعدات الدفاع في العالم. وأثار توليه هذا المنصب انتقادات له من بعض التقدميين. لكن تصديق تعيينه في الكونغرس ليس امراً مؤكدا اذ ان نواباً وخبراء في الأمن القومي اعلنوا معارضتهم لهذه التسمية مشيرين الى ان مدة تقاعده لا تزال دون السبع سنوات. واعتمد الكونغرس قاعدة تنص على ان اي عسكري سابق مرشح لتولي وزارة الدفاع، يجب ان يكون متقاعداً منذ سبع سنوات على الأقل. وبما ان لويد متقاعد منذ فترة اقل، سيكون على النواب منحه اعفاء. وهذا ما قاموا به في عام 2016 لتعيين ماتيس لكنهم ابدوا احتجاجهم حينها على ذلك. ومن بين من صوتوا ضد التعيين حينها، اسماء كبيرة في الحزب الديموقراطي مثل المرشحين السابقين للرئاسة بيرني ساندرز واليزابيث وارن وكوري بوكر. وكتب النائب المحافظ جاستن اماش في تغريدة «لا ينبغي النظر في ترشيحه، كما لم يكن ينبغي النظر بتعيين ماتيس» مضيفاً «القانون يمنع عسكريين تقاعدوا مؤخراَ من تولي هذا المنصب المدني لا يجب ان يكون بايدن ثاني رئيس على التوالي ينتهك هذه القاعدة». وقالت من جهتها روزا بروكس المسؤولة السابقة في «البنتاغون» والتي تدرس حالياً في جامعة جورجتاون «أكن كل الاحترام للويد اوستن، لكن اختيار جنرال آخر تقاعد أخيراً، ويحتاج تعيينه الى اعفاء من الكونغرس، خطوة تبعث برسالة سيئة جداً». وأكد بايدن الذي يتولى مهامه في 20 يناير، لصحافيين، انه سيكشف الجمعة عن اسم مرشحه لوزارة الدفاع.

وكانت حتى الآن، ميشيل فلورنوي (59 عاماً)، المسؤولة السابقة في وزارة الدفاع في عهد باراك اوباما، المرشحة الأوفر حظاً للمنصب. وتلقت دعم الديموقراطي البارز آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الذي اعتبر انها «الشخص الأكثر كفاءة لهذا المنصب».

لكنها تعرضت للانتقادات من الجناح اليساري للحزب الديموقراطي، الذي يعتبر انها مقربة جداً من قطاع صناعة الأسلحة. كذلك، دعا برلمانيون وشخصيات سوداء، بايدن الى تسمية المزيد من الأميركيين من اصل افريقي في مناصب مهمة في ادارته. وتعهد بايدن (78 عاماً)، ونائبته المستقبلية كامالا هاريس وأول شخص اسود يتولى هذا المنصب، بحكومة «تشبه اميركا» بكل تنوعها.

