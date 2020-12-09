يوم الحسم لريال وأتلتيكو وإنتر

دوليه

يخوض كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاسبانيين وانتر وأتالانتا الايطاليين وأياكس الهولندي معركة البقاء، حين يلعبون مباريات حسم التأهل الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا اليوم.

ويجد ريال مدريد نفسه بخطر في المركز الثالث في المجموعة الثانية قبيل المرحلة الأخيرة التي يتواجه فيها مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني المتصدر والساعي الى التأهل أيضاً

وسيسعى الفريق الملكي الى تعويض خطأ الهزيمة أمام شاختار الأوكراني (2-0) الأسبوعي الماضي، لتفادي تكرار سيناريو غيابه عن دور الـ16 للمرة الأولى منذ العام 1997.

وبالتالي، فان الخطأ ممنوع على ريال في مجموعة مفتوحة، يواجه فيها انتر الأخير فريق شاختار ثاني المجموعة.

وسيتأهل ريال مدريد (7) في حال فوزه على مونشنغلادباخ (8)، أو تعادل بموازاة خسارة شاختار ضد انتر. وسيتصدر اذا فاز بموازاة فشل شاختار بتحقيق الفوز، لكنه خسارته وخسارة الفريق الأوكراني تزامناً، ستجعله أخيراً وتحرمه حتى من الانتقال الى الدوري الأوروبي الرديف (يوروبا ليغ). أما انتر (5 نقاط)، فسيعبر الى الدور المقبل في حال فاز على شاختار (7)، شرط ألا يتعادل ريال مع مونشنغلادباخ في المباراة الثانية، والا فسيودع الايطاليون البطولة.

من جهته، يتأهل مونشنغلادباخ اذا تفادى الخسارة أمام ريال أو تعادل شاختار مع انتر.

أما شاختار، فيضمن تأهله بحال فوزه على انتر، أو اذ انتهت المبارتان بالتعادل. ويتصدر بحال فوزه وخسارة أو تعادل مونشنغلادباخ. وسيحل رابعاً اذا خسر وتفادى ريال مدريد الخسارة.

في المجموعة الأولى، يجد أتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييغو سيميوني نفسه في موقع صعب بدوري الأبطال، رغم تصدره ترتيب الدوري الاسباني بثماني انتصارات من عشر مباريات.

وأقر سيميوني بعد التعادل (1-1) مع بايرن ميونيخ الألماني الأسبوع الماضي بأن المباراة أمام سالزبورغ النمسوي «ستكون مبارة نهائية».

وضمن بايرن الذي يستضيف لوكوموتيف موسكو الروسي صدارة المجموعة، وبالتالي تكمن المنافسة الآن بين سالزبورغ وأتلتيكو، اذ أن التأهل لا يزال في متناول الناديين.

ويحتاج أتلتيكو (6) الى تفادي الخسارة ضد سالزبورغ (4) للتأهل الى دور الـ16، والا سيحل ثالثاً وينتقل الى يوروبا ليغ. أما سالزبورغ فسيتأهل بحال فوزه على أتلتيكو، أو قد يحل ثالثاً بحال خسارته بموازاة خسارة لوكوموتيف (3) أمام بايرن (13).

والجدير بالذكر أن لوكوموتيف لا يملك أي فرصة للتأهل الى ثمن النهائي، لكنه قد ينقل الى يوروبا ليغ بحلوله ثالثاً في حال حقق السيناريو الصعب بالفوز على بايرن وفشل سالزبورغ بالفوز على أتلتيكو. وفي المجموعة الرابعة تبقى تذكرة واحدة للحاق بليفربول الانكليزي الى دور الـ16، ستكون محط نزال بين أياكس وأتالانتا. وقد تشهد المباراة في هولندا مهرجان أهداف، اذ أن الفريقين يتشاركان، اضافة الى الاسم الموروث من الميثولوجيا اليونانية، تكتيكاً هجومياً.

فأياكس أفضل هجوم في الدوري الهولندي (43 هدفاً في 11 مباراة)، وأتالانتا سجل في الموسم الماضي 98 هدفاً في الـ»سيري أ». وبالتالي، بعد ضمان ليفربول (12) التأهل والصدارة، لا يمكن لأياكس (7) التأهل الا بالفوز على أتالانتا (8) الذي يستفيد أيضاً من امكانية التعادل وتفادي الخسارة فقط للعبور الى ثمن النهائي.أما نادي ميدتيلاند الدنماركي (1) فيواجه ليفربول وقد حسم أمره بانهاء دور المجموعات رابعاً. وفي المجموعة الثالثة، حسم كل من مانشستر سيتي الانكليزي (13) وبورتو البرتغالي (10) تأهلهما الى الأدوار الاقصائية. لكن النزاع يبقى على بطاقة الانتقال الى الدوري الأوروبي بين أولمبياكوس اليوناني ومرسيليا الفرنسي اللذين يملكان ثلاث نقاط لكل منهما.

وستكون بالتالي معركة نقاط وأهداف، اذ يحل أولمبياكوس ثالثا اذا لم يحرز مرسيليا نقاطاً أكثر منه في مواجهة سيتي، نظراً لتفوقه بالأهداف المسجلة خارج أرضه في المواجهات المباشرة بينهما. أما مرسيليا يجب أن يحرز نقاطاً أكثر من أولمبياكوس الذي يواجه بورتو، لانتزاع المركز الثالث منه.

