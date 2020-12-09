ريال يفكر في استعادة ريغالون

دوليه

ينوي ريال مدريد، استعادة لاعبه السابق وتوتنهام الحالي سيرجيو ريغالون لاعبيه الذين رحلوا عنه الصيف الماضي، بحسب ما أشارت تقارير صحفية اسبانية، أول من امس. وقال برنامج الشيرنغيتو الاسباني الشهير، انَّ النادي الملكي، قرَّر استعادة لاعبه السابق سيرجيو ريغيلون، الذي رحل الى توتنهام، الصيف الماضي. وكان ريغيلون، لاعبًا في فرق الشباب بريال مدريد منذ عام 2013، قبل بيعه الى توتنهام، نظير 30 مليون يورو. وزعمت العديد من التقارير الصحافية، أنَّ العقد المبرم بين ريال وتوتنهام في صفقة ريغيلون، يمنح النادي الملكي، الحق في استعادته خلال أول عامين، مقابل 35 أو 40 مليون يورو.