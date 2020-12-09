فرنسا مع أوكرانيا وإنكلترا تواجه بولندا

دوليه

ستعيد قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022 ذكريات جميلة للفرنسيين أبطال العالم، اذ وقعوا في نفس المجموعة مع المنتخب الأوكراني، فيما تخوض انكلترا اختبارا صعبا في مواجهة بولندا ونجمها روبرت ليفاندوفسكي.

وستضم المجموعة الرابعة المكونة من خمسة منتخبات على غرار أربع مجموعات أخرى من أصل عشر (المجموعات الخمس الأخرى تضم ستة منتخبات)، الى جانب فرنسا وأوكرانيا اللتين تواجهتا وديا في أكتوبر الماضي وفاز أبطال العالم بنتيجة كاسحة 7-1 كلا من فنلندا التي فاجأت «الديوك» وديا بالفوز عليهم 2-0 منتصف الشهر الماضي في سان دوني، والبوسنة وكازاخستان.

واستنادا الى التصنيف المعتمد من قبل الاتحاد القاري وتوزيعه المنتخبات على مستويات، لم تسفر القرعة عن مواجهات بين «كبار» القارة العجوز، بما أن المستوى الأول ضم الى جانب فرنسا كلا من بلجيكا المصنفة أولى عالميا، البرتغال حاملة لقب كأس أوروبا ودوري الامم، كرواتيا وصيفة بطل العالم، انكلترا، اسبانيا، ايطاليا، الدنمارك، ألمانيا وهولندا. ويمكن القول أن الاختبار الأصعب للكبار سيكون لانكلترا في المجموعة التاسعة التي جمعتها ببولندا ونجمها ليفاندوفسكي، الا أن المنتخبات الأخرى في متناول فريق المدرب غاريث ساوثغيت الى حد كبير، وهي المجر وألبانيا وأندورا وسان مارينو.

وتلعب جميع المنتخبات في دور المجموعات مباريات ذهابا وايابا بين بعضها البعض، في الفترة الممتدة ما بين مارس ونوفمبر 2021. ويتأهل بطل كل من المجموعات العشر مباشرة الى النهائيات، أما اصحاب المركز الثاني في المجموعات العشر، فتخوض ملحقًا يضمّ أفضل منتخبين في دور المجموعات ضمن دوري الأمم 2020-2021 لم يحالفهما الحظ بالتأهل عبر التصفيات التقليدية. وفي الملحق، تتوزع المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات مختلفة من مباريات اقصائية مباشرة، بحيث يتأهل الى المونديال من يفوز في مباراتين تواليًا.

وجاءت البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو ضمن مجموعة أولى هي «المرشحة الأوفر حظا فيها» بحسب مدربها فرناندو سانتوس، اذ تجمعها بصربيا وايرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان، فيما وقعت اسبانيا في المجموعة الثانية بجانب السويد واليونان وجورجيا وكوسوفو. وبعد خيبة الغياب عن نهائيات روسيا 2018، سيكون كل من المنتخبين الايطالي والهولندي عازم على تجنب الفشل مرة أخرى، ويستهلان حملتهما نحو العودة بقيادة مدربين شابين هما روبرتو دونادوني وفرانك دي بور.

ووقع المنتخب الايطالي بطل العالم أربع مرات في المجموعة الثالثة الى جانب سويسرا وايرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا، فيما جاءت هولندا في مجموعة لا يستهان بها هي السابعة، اذ تضم تركيا والنروج ومونتينيغرو ولاتفيا وجبل طارق. ووقعت بلجيكا في المجموعة الخامسة بصحبة ويلز وتشيكيا وبيلاروس واستونيا، في قرعة «لا يمكن التذمر منها» بحسب ما أفاد المدرب الاسباني لمنتخب «الشياطين الحمر» روبرتو مارتينيز». وبعد أن جددت الثقة بالمدرب يواكيم لوف الذي قادها الى لقبها العالمي الرابع عام 2014، ستسعى ألمانيا الى محو صورتها المهزوزة وخيبة الخروج من الدور الأول للمونديال الروسي اعتبارا من التصفيات التي جمعتها في المجموعة العاشرة بكل من رومانيا وايسلندا ومقدونيا الشمالية وأرمينيا وليشتنشتاين.

أما المجموعة السادسة، فتضم الدنمارك والنمسا واسكتلندا واسرائيل وجزر فارو ومولدافيا، فيما تضم الثامنة كلا من كرواتيا وسلوفاكيا وروسيا وقبرص ومالطا.

