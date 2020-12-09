هوفنهايم هزم أوغسبورغ

دوليه

سجل فلوريان غريليتش ثنائية ليقود هوفنهايم للفوز 3-1 على ضيفه أوغسبورغ في الدوري الألماني أول من أمس ليحقق أول انتصار له في المسابقة منذ سبتمبر. ووضع غريليتش الدولي النمساوي الفريق صاحب الضيافة في المقدمة في الدقيقة 17 بعد أن أفلت من الرقابة ليسدد الكرة برأسه في الشباك.

وسجل الفريق الزائر هدفاً أيضا من ضربة رأس في الدقيقة 31 بواسطة دانييل كاليغيوري، لكن هوفنهايم استهل الشوط الثاني بقوة وسجل هدفين في غضون أربع دقائق ليقتل المباراة. وسجل غريليتش هدفه الشخصي الثاني بعد مرور دقيقة من الشوط الثاني وبعدها أحرز ايهلاس بيبو هدفا بتسديدة منخفضة في الدقيقة 50 ليحقق هوفنهايم أول انتصار له في الدوري منذ سبتمبر ويصعد للمركز العاشر برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف أمام أوغسبورغ.

ويتصدر بايرن ميونيخ حامل اللقب الترتيب برصيد 23 نقطة بعد التعادل 3-3 مع لايبزيغ.

