بوغبا غير سعيد في مان يونايتد

دوليه

أعلن مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب الفرنسي بول بوغبا أن الأخير «غير سعيد» في مان يونايتد الانكليزي ويجب أن يغادر في نافذة الانتقالات المقبلة، ما يشير الى امكانية رحيل اللاعب الذي كان يوماً من الأغلى في العالم. وقال رايولا ان بوغبا (27 عاماً) يحتاج الى «تغيير في المشهد» بعدما عانى ليثبت نفسه تحت قيادة مدرب يونايتد النروجي أولي غونار سولسكاير. وأضاف الوكيل لصحيفة «توتوسبورت» الايطالية أن «بول غير سعيد في مان يونايتد ولا يمكنه التعبير عن نفسه بعد الآن كما يود وكما نتوقع منه». وتابع «عليه أن يغير الفريق، انه يحتاج الى تغيير في المشهد. ينتهي عقده في غضون عام ونصف العام في صيف 2022، لكن أعتقد أن الحل الأفضل لجميع الأطراف هو الانتقال في النافذة المقبلة». وأشار رايولا الى أن بوغبا الذي عاد من فترة قضاها في يوفنتوس الايطالي مقابل مبلغ قياسي حينها بلغ 89 مليون جنيه استرليني (118 مليون دولار) عام 2016، ليس لديه أي خطط لتمديد عقده. وأردف أن «النادي يعرف أنه يخاطر بفقدانه مقابل لا شيء، لأن اللاعب ليس لديه نية في الوقت الحالي لتمديد عقده. واذا كان أحد لا يفهم، فلا يفقه شيئاً عن كرة القدم». وبوغبا، الذي بدأ أداؤه بالتراجع منذ وصول زميله البرتغالي برونو فرنانديش، أعرب مراراً عن احباطه في النادي لدى تأدية واجبه الدولي. وتطرق مدرب فرنسا ديدييه ديشان الى وضع بوغبا بقوله «يعيش وضعية في ناديه حيث لا يشعر بالسعادة، لا من ناحية عدد الدقائق التي يحصل عليها للعب او من ناحية المركز الذي يشغله في الملعب». ولطالما تحدث بوغبا عن رغبته في الدفاع عن الوان ريال مدريد الاسباني في احد الايام لا سيما اذا كان هذا الامر يعني اللعب باشراف مواطنه المدرب زين الدين زيدان.