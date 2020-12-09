ساوثمبتون ارتقى إلى الخامس

دوليه

استعاد فريق ساوثمبتون ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً هاماً على مستضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف أول من أمس ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الانكليزي. أقيمت المباراة على ملعب فالمر معقل برايتون وتقدم أصحاب الأرض عن طريق باسكال غروز من ركلة جزاء في الدقيقة 26 قبل أن يتعادل فيسترغارد لساوثمبتون من ضربة رأس رائعة، وفي الدقيقة 81 أحرز المهاجم الدولي العائد من الاصابة داني انغز الهدف الثاني للضيوف من ركلة جزاء. ولجأ حكم اللقاء دافيد كووت الى تقنية الفيديو «VAR» لاحتساب ركلة جزاء ساوثمبتون وسط اعتراض شديد من لاعبي برايتون. ورفع ساوثمبتون رصيده الى 20 نقطة في المركز الخامس بعد أن حقق فوزه السادس مقابل تعادلين وثلاث هزائم، فيما تجمد رصيد برايتون عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.