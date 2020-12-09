أولسان يلتقي بكين وفيسيل يواجه سوون في ربع النهائي

دوليه

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لشرق القارة عن مواجهتين قويتين ، حيث سيلعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع بكين الصيني ، فيما سيلعب فيسيل كوبي الياباني أمام سوون سامسونغ الكوري الجنوبي بستاد الجنوب يوم غد.وسحبت قرعة البطولة المقامة في قطر وتنتهي يوم 19 ديسمبر الحالي في قاعة المؤتمرات الصحفية في ستاد المدينة التعليمية أحد ملاعب مونديال قطر 2022، وأجرى القرعة نائب مدير لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كلوف بحضور مدربي الفرق الأربعة المتنافسة، وسبق إجراء القرعة عرض لقطات فيديو لأبرز وأفضل الأهداف التي سُجلت في البطولة حتى الآن.ويلتقي الفائزان في نصف النهائي يوم 13 ديسمبر في ستاد الجنوب ،والفائز سيلعب نهائي دوري أبطال آسيا مع فريق بيرسبوليس الإيراني (بطل أندية غرب القارة) في ستاد الجنوب يوم 19 من الشهر الحالي.

