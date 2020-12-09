السالمية في تصاعد.. الكويت على أثره .. والعربي يحتاج الكثير

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منح نظام مسابقة الدوري هذا الموسم الفرق الفرصة من أجل التجربة والاستفادة من مباريات دوري التصنيف من أجل الوصول إلى الاستقرار المطلوب خصوصاً للأندية التي كانت ضامنة «منطقياً» البقاء ضمن العشرة الكبار واللعب ضمن صفوف الدرجة الممتازة. وربما يكون السالمية الفريق الأبرز الذي يسير بمستوى تصاعدي ويتحسن أداؤه من مباراة لأخرى تحت قيادة المدرب الوطني محمد المشعان، وحقق السماوي الفوز على أندية القادسية والكويت والعربي ورفع رصيده إلى 22 نقطة بعد تغلبه على الأخير 3-1 أول من أمس في الجولة الحادية عشرة من المسابقة، بعدما نجح في قلب تأخره بهدف في الشوط الأول إلى الانتصار بثلاثية.

ورغم أن العربي ليس من الفرق المنافسة على لقب الدوري في السنوات الأخيرة، إلا أن الفوز عليه بعد تجاوز الكويت والقادسية يمنح السماوي دفعة كبيرة قبل 4 جولات من نهاية دوري التصنيف والدخول في المسابقة الأهم وهي دوري الدرجة الممتازة. ونافس السالمية على لقب الدوري في المواسم الأخيرة لكن منافسته للكويت أو القادسية بدرجة أقل كانت «خجولة» نوعا ما وتتراجع في الجولات الأخيرة عند احتدام الصراع، لذلك هو مطالب هذا الموسم أن يستمر على الأداء القوي الذي يقدمه في الفترة الحالية، والاستمرار في المنافسة حتى نهاية المسابقة.

في المقابل، واصل العربي عروضه المخيب ويبدو أن النادي لم يستوعب الدرس ولم يستفد من فرصة “دوري التصنيف”، فبالتأكيد أن البقاء مع العشرة الكبار ليس هو الهدف الذي ترنو له جماهير الأخضر بعد ارتفاع سقف الطموح عند التتويج بلقب كأس الأمير الموسم الماضي. لكن الصورة التي ظهر عليها الفريق أمام السالمية خصوصاً في الشوط الثاني كانت محبطة جداً، وأظهرت جلياً أن العربي يحتاج إلى الكثير من العمل على سواء من جانب الجهاز الفني أو من جانب اللاعبين المحليين أو المحترفين.

ويبدو أن الكويت كذلك لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب بعد فوزه على الجهراء 3-2 أول من أمس أيضاً، وأنهى الأبيض الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة لكنه استقبل هدفين في الشوط الثاني الذي تحسن فيه أداء منافسه كثيراً. وعانى الأبيض كثيراً خلال الجولات الماضية، ولم يظهر بالصورة التي اعتاد عليها في المواسم الأخيرة لدرجة أنه احتل المركز السادس في بعض الجولات، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى إقالة الهولندي رود كرول وإسناد المهمة إلى الوطني محمد عبدالله. وفي كل الأحوال يملك الأبيض الأسماء القادرة على المنافسة حتى في أسوأ الظروف وهو الأمر الذي تفتقده بعض الفرق كالعربي مثلاً، لذلك قد يظهر الأبيض بصورة أفضل عند بدء الدوري الممتاز وسيكون قادراً على المنافسة في كل الأحوال، بينما ما زال العربي في حاجة إلى الكثير من العمل.

