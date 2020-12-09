كاظمة واصل انتصاراته في «السلة»

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واصل كاظمة انتصاراته في المجموعة الثانية من دوري كرة السلة بعد تغلبه على برقان 74-54 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس في الجولة الأولى من القسم الثاني والتي شهدت أيضاً انتصارا مهما للقرين على اليرموك 66-62. وبهذه النتائج رفع كاظمة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، فيما قفز القرين إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط، يأتي بعده القادسية 9 نقاط، وبرقان 8 نقاط، واليرموك 7، وأخيراً الصليبخات 5 نقاط.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام بلاي أوف من 3 مباريات بطريقة المقص. وجاءت مباراة كاظمة وبرقان قوية في بدايتها بعد أن تبادل الفريقان التسجيل وسط أداء متوسط طغى عليه التسرع وعدم التركيز لينهي كاظمة الربع متقدماً بفارق نقطة 16-15. وفرض البرتقالي سيطرته على الربع الثاني بفضل تألق لاعبيه أحمد البلوشي ومحمد الوراد وعبدالله ابراهيم ويوسف بورحمه، فيما تراجع أداء برقان بشكل ملحوظ لينهي كاظمة الربع الثاني متقدماً 37-25.

وواصل كاظمة أفضليته في الربع الثالث من خلال التسجيل من خارج القوس عبر البلوشي وصقر عبدالرضا، ومن أسفل السلة عن طريق بورحمه والوراد وعبدالعزيز فالح لينهي الربع متقدماً بفارق مريح 58-34.

ونشط برقان في الربع الأخير محاولاً العودة إلى اللقاء لكنه اصطدم بخبرة لاعبي كاظمة الذين انهوا اللقاء بفارق 20 نقطة 74-54 محققين انتصارا مستحقاً.

وفي اللقاء الثاني كانت الندية حاضرة في المباراة وسط تقارب مستوى الفريقين فبعد أن تقدم القرين في الربع الاول 18-16، والثاني 37-28، انتفض اليرموك في الربع الثالث وتمكن من اخذ الأفضلية في نهايته بالتقدم 48-47.

واشتدت المنافسة في الربع الأخير إذ تبادل الفريقان التقدم قبل أن يحسم القرين اللقاء لصالحه بصعوبة بفارق 4 أنقاط 66-62.

