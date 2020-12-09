«تعاون كروي» مع البحرين

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وقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم بروتوكول اتفاقية تعاون، مع نظيره الاتحاد البحريني بهدف تبادل الخبرات والتجارب الفنية والإدارية بين الاتحادين.

وجرت مراسم توقيع بروتوكول اتفاقية التعاون عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، ووقع الاتفاقية رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف،ورئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي بن خليفة.

وقال اليوسف أن بروتوكول التعاون يتضمن العديد من البنود في مجال التحكيم، والمنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى مجالات الإدارة والتدريب والشؤون القانونية وتقنية المعلومات والإعلام.

وأكد اليوسف أن توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد البحريني يأتي ضمن خطط الاتحاد لتوسيع العلاقات مع الاتحادات الخليجية والعربية الشقيقة بالإضافة إلى ان هناك اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها مستقبلاً ما سيسهم في تطوير اللعبة من خلال تبادل الخبرات.

وأثنى رئيس الاتحاد على عمق العلاقة المميزة التي تربط الاتحادين الكويتي والبحريني.

وتوجه بالشكر إلى الشيخ علي بن خليفة بعد التعاون الكبير الذي لمسه خلال توقيع البرتوكول والذي بلا شك سيعود بالفائدة على الاتحادين.

وأكد اليوسف حرص الاتحاد على تطوير الكوادر الإدارية والفنية من خلال قضاء فترات معايشة مع الاتحادات التي وقع معها الاتحاد مذكرات تفاهم للاستفادة من تجاربهم في هذا المجال وبالتأكيد سيفعل توقيع بروتوكول اتفاقية التعاون مع الاتحاد البحريني هذا الجانب.

