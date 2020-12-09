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ماهر مدرباً للجهراء


أسندت إدارة نادي الجهراء مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إلى المدرب ماهر الشمري الذي سيخلف الصربي ألين في قيادة الفريق. ويضم الجهاز الفني المعاون لماهر كل من مطير شرقاط وأحمد حسن، وستكون مهمة الجهاز المحافظة على أمل الفريق في البقاء ضمن العشرة الكبار مع تبقى 4 جولات على نهاية المسابقة. وبات الشمري المدرب الثالث للجهراء هذا الموسم بعد الصربي زوران الذي قررت الإدارة إقالته بالتراضي وإسناد المهمة لمساعده ألين قبل شهر تقريباً. وحصد الجهراء 11 نقطة حتى نهاية الجولة الحادية عشرة وتنتظر الفريق 3 مباريات مصيرية أمام كاظمة والنصر وخيطان.


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