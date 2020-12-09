كاظمة لتجاوز الشباب في «الطائرة»

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يبدأ كاظمة مشواره في النسخة الـ 55 من دوري الكرة الطائرة اليوم عندما يواجه الشباب في 07:00 مساء، على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن الجولة الاولى من البطولة. ويطمح البرتقالي الذي قدم موسما مخيبا بسقوطه في نهائيين أمام الكويت، إلى تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية لمواصلة منافسته على لقب البطولة. ويعاني البرتقالي الامرين منذ انتقال معده المميز عبدالله بوفتين الى الكويت حيث لم يستطع المعد الجديد محمد قاسم القادم من الساحل، سد الغياب الذي تركه بوفتين. في المقابل يريد الشباب تقديم مستوى متميز في اللقاء وتحقيق نتيجة ايجابية.

