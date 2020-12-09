ليت المقاطعين كانوا معنا!

الاخيرة

يمكن للمراقبين كتابة مجلدات عن الأخطاء الجسيمة للحكومات الكويتية المتعاقبة، إلا أن أحداً لا يتكلم بالعادة عن أخطاء القوى السياسية، التي سادت على خارطة الكويت الحديثة في المائة عام الماضية، رغم تغيير توجهاتها من قومية إلى يسارية إلى دينية، وتغيير شخوص قياداتها تباعاً.

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إلا أن العامل المشترك في قرارات زعامات تلك القوى السياسية، بمختلف مشاربها وتوجهاتها، هو احتواؤها على أخطاء كارثية ساعدت على ما آلت إليه حال الكويت من تخلف وأزمات تلد أزمات، وآخر تلك الأخطاء الجسيمة، الدعوة لمقاطعة الانتخابات، متغافلين حقيقة أن تجارب المقاطعة في الكويت، ودول الإقليم في الماضي لم تؤتِ ثمارها، وعاد جميع من دعا إليها أضعف كثيراً مما كان عليه.

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أياً كانت نتائج الانتخابات الأخيرة، وتحليل المراقبين والمختصين لها فإن دور المقاطعين فيها سالب، إذا لم نقل مدمراً، فقد كان بالإمكان عبر دفع شبابهم للمشاركة بالتصويت أن يدفعوا بمزيد من المصلحين للكراسي النيابية، وكلما استاء أحد من وصول هذا المفسد، أو ذاك، فعليه ألا ينسى دور من دعوا الشباب للمقاطعة في ذلك الوصول.

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آخر محطة: نرجو أن تحل الانسدادات السياسية القائمة، كي لا يعطى لأحد في المستقبل العذر في الدعوة للمقاطعة، فما فائدة حق الانتخاب للمواطن إن كان لن يستخدمه، وسيترك الساحة للمفسدين ومؤيديهم؟!

