بريانكا شوبرا تطلق مذكراتها

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من المعروف أن النجمة الهندية بريانكا شوبرا شخص متعدد المواهب. من الغناء والتمثيل والعمل الخيري، حيث لم تفشل أبدًا في أن تدهش معجبيها وجمهورها وتستحوذ على انتباههم. وفقًا تقارير متداولة، اتضح أنها تخطط منذ فترة لإصدار كتاب يتضمن مذكراتها. بالانتقال إلى حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، شاركت نجمة Quantico غلاف الكتاب مع معجبيها.

الصورة المنشورة على حسابها يمكن رؤيتها وهي تبتسم بشكل ساحر وطفولي وهي تمسك بها بفخر. وكتبت النجمة الشابة «هذا الشعور عندما أحمل كتابي بين يدي للمرة الأولى. لا أطيق الانتظار حتى احصل على أول نسخة مطبوعة الشهر المقبل! في سياق آخر كانت شوبرا قد كشفت عن الشرارة الاولى التي دفعتها للارتباط بزوجها المغني نيك جوناس.

