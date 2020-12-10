جورج وسوف يشوق جمهوره لجديده «صاحي الليل»

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شوق الفنان السوري، جورج وسوف، جمهوره ومتابعيه، بأحدث تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بكتابة «صاحي الليل» في صيغة سؤال.

جورج وسوف لم يوضح بداية ما إذا كان «صاحي الليل» هو اسم أغنية جديدة أو عنوان أحدث ألبوماته، لكن الأكيد أنها أغنية باللهجة المصرية، يستعد لطرحها قريباً من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج وانتاج الفنان اللبناني، جاد شويري، في ثاني تعاون بينهما بعد أغنيتهما «ملكة جمال الروح»، التي طرحت قبل عامين.

وسوف عاد لينشر صورة جديدة له عبر حسابه على الانستغرام وعلق عليها بمطلع الأغنية الجديدة: «يا بختك يللي صاحي الليل ما دام كان السبب واحدة... قريباً».

