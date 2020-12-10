«جادا بينكيت سميث» تستعد لبطولة فيلم «نتفليكس» الجديد «Redd Zone»

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ستشارك جادا بينكيت سميث في بطولة فيلم من إنتاج نتفليكس يحمل عنوان REDD ZONE والذي تنفذه ستوديهات ويستبروك. يستند REDD ZONE الى قصة حقيقية تدور احداثها حول تيا مكغي (بينكت سميث)، وهي أم عزباء تتقدم لمساعدة أبنائها وزملائهم في فريق كرة القدم «The Bros» التابع لمدرستهم الثانوية، على الشفاء، وذلك بعد مقتل أفضل صديق لهم، Dominic Redd. الفيلم مخصص لذكراه وللتأثير القوي الذي أحدثه في مجتمعه.

وفبعد مقتله يبدأ أعضاء فريق «The Bros» في الانتقال إلى منزلها واحدًا تلو الآخر، وسرعان ما يعيش 17 عضواً من الفريق تحت سقفها.

في النهاية، تفلح في ايصال جميع أعضاء الفريق إلى الكلية، و 4 منهم يذهبون للعب كمحترفين لصالح NFL.

