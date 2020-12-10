مجموعة أرماني.. إبداعات وتوازن بشكل مثالي

مرأة

حطت مجموعة أمبوريو أرماني للخريف والشتاء في المتاجر. ومع مجموعة لكل من الرجال والنساء على حد سواء، تدللنا الدار بكل الاطلالات التي نحتاجها.

نساء أمبوريو المعروفات بجرأتهن وارادتهن القوية فتدللهن الدار بابداعات توازن بشكل مثالي ما بين الرجولة والأنوثة. تتمحور المجموعة هذه حول التفاصيل، فمع لمسات الدانتيل والمخمل المكسر والكشاكش والأزرار الصغيرة وغيرها، تنغمس النساء بعالم من التنوع لم يسبق له مثيل. اننا نتكلم على جاكيتات طويلة ومنسدلة وسراويل انسيابية واسعة القدمين وقميص أبيض مرفق بربطة عنق أو ذي ياقة مزينة بالكشاكش وشورتات وغيرها من الابداعات الجميلة.

