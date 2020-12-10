«دار دولتشي أند غابانا» تلجأ إلى الرقمية

مرأة

ليس التسوق فحسب ما أصبح الكترونيا أكثر وأكثر هذا العام بل عروض الأزياء أيضا. بهذا الصدد، قدمت دار دولتشي أند غابانا بفخر مشروع DG Digital Show. وللمرة الأولى، جعلت شراء القطع المعروضة، أكانت نسائية أو رجالية، ممكنا فورا في متاجرها ومنصات تسوقها الالكترونية. كانت الخطوة الأولى في المشروع هذا مجموعة نسائية حملت عنوان Walking In The Street، ودبت فيها الحياة أكثر بعد عندما ارتدتها العارضات وأُكملت بجو حيوي. عكست المجموعة هذه التي تجسد هوية الدار الحقيقية اهتماما عظيما للتفاصيل والأشكال والأبعاد. كما انها تلبي حاجات النساء المختلفات الشخصيات من خلال قطعها المتنوعة، مثل السترات الأنيقة وسراويل الجينز بقصة boyfriend والأحذية الرياضية والحقائب المختلفة وغيرها الكثير. في نهاية المطاف، نحن من دون شك ممنونات من الدار لقرارها بتنظيم عرض من أجلنا بدلا من ابتكار كتالوجات تحتوي على صور.

قبل تفقدك اطلالات المجموعة الملحوظة، لا بد من مشاهدتك الفيديو الذي يخبرنا في خلاله دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا المزيد عن العرض المذهل هذا بينما نستمتع بالقليل من سحر الكواليس.

