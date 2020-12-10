تغيير طاقم التحكيم للقاء باشاك شهير وسان جرمان

دوليه

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس عن تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي لقيادة مباراة المساء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بين باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه باشاك شهير، وذلك بعد أن تسبب الحكم الرابع بتوقفها أول من امس نتيجة الاهانة العنصرية التي وجهها لمساعد مدرب الضيوف.

واستكملت المباراة في وقت متأخر مساء أمس من حيث توقفت في الدقيقة 14 مع تغيير الطاقم التحكيمي بعد الضجة التي تسبب بها الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو نتيجة توجيه عبارة عنصرية للكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب الفريق التركي. وتوقفت مباراة الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة في الدقيقة 14 بعد أن ترك لاعبو الفريق التركي أرضية الملعب.

وكانت النتيجة تشير الى التعادل السلبي بين الفريقين عندما بدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون «لقد قال زنجي» في اشارة الى الحكم الرابع الذي وجه كلامه الى ويبو.

وقام حكم المباراة أوفيدو هاتيغان بطرد ويبو ما أثار سخط لاعبي الفريق الضيف الذين خرجوا من الملعب ولم يعودوا اليه بعدما تمسكوا بضرورة استبعاد كولتسيكو، وهو موقف شاركه اياهم نجم سان جرمان كيليان مبابي بقوله «لا يمكنني أن نلعب بوجود حكم من هذا النوع» في اشارة منه الى الحكم الرئيسي هاتيغان وليس فقط الحكم الرابع.

ورضخ الاتحاد القاري لرغبة الطرفين، وأعلن انه عين ماكيلي، ابن الـ37 عاما الذي قاد حتى الآن 26 مباراة في دوري الأبطال، بينها مباراة سان جيرمان ولايبزيغ الألماني (1-0) في 24 الشهر الماضي.

