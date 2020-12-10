لايبزيغ أرسل مان يونايتد إلى دوري أوروبا

دوليه

خطف لايبزيغ بطاقة التأهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه أول من أمس على ضيفه مان يونايتد الانكليزي 3-2 ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثامنة التي شهدت ايقاف مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي بسبب عبارات عنصرية من الحكم الرابع. وسجل الاسباني أنخلينو (2)، والمالي أمادو هايدارا (13) والهولندي جاستن كلويفرت (69) للايبزيغ، والبرتغالي برونو فرنانديش (80 من ركلة جزاء) والفرنسي بول بوغبا (82) ليونايتد. وضمن بذلك لايبزيغ وسان جرمان بطاقتي التأهل بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة مباراة الفريق الفرنسي ونظيره التركي التي تقرر استئنافها في وقت متأخر مساء أمس، بحسب ما أكده مصدر في باشاك شهير لوكالة فرانس برس. وقال مسؤول في الفريق التركي ان «المباراة ستستأنف من حيث توقفت»، مشيرا الى ان «الظروف لم تكن مناسبة» لاستكمالها أول من أمس. وكان باشاك شهير غرد على صفحته الرسمية في «تويتر»: «قرر لاعبونا عدم العودة الى الملعب».

ورفع لايبزيغ رصيده الى 12 نقطة، بعدما كان يونايتد يتصدر المجموعة قبل هذه المرحلة، لكن خسارته وضعته في المركز الثالث برصيد تسع نقاط، وحتى في حال خسارة سان جرمان الذي يعادله بعدد النقاط ويتفوق عليه في المواجهتين المباشرتين (فاز يونايتد ذهابا في باريس 2-1، وخسر على أرضه 1-3)، فان البطاقة الثانية ستؤول للفريق الفرنسي ثاني الترتيب. وسينال يونايتد جائزة ترضية بالانتقال الى دور الـ32 للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

